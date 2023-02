Topsprinter Cavendish in juni naar Zeeland; ZLM Tour is aanloop naar jacht op record

Topsprinter Mark Cavendish rijdt komende zomer twee dagen in Zeeland. De organisatie van de ZLM Tour kondigde maandag de deelname van de oud-wereldkampioen aan. De dan 38-jarige Brit bereidt zich in de Zuid-Nederlandse rittenkoers voor op de Tour de France, waarin hij een rittenrecord wil vestigen.

Op 7 juni is het ‘Grand Départ’ van de ZLM Tour in Heinkenszand, waar een proloog wordt verreden. Een dag later is de etappe Westkapelle-’s-Heerenhoek, waarbij onder meer over de Stormvloedkering en de Zeelandbrug wordt gereden. Daarna trekt het peloton naar Noord-Brabant en Limburg.

De ZLM Tour afficheert zich al lang als dé voorbereidingskoers voor sprinters die naar de Tour de France gaan. ,,Dat niemand minder dan Mark Cavendish er met zijn nieuwe ploeg Astana voor kiest om hier te rijden, bevestigt wat mij betreft die status”, zei Joost van Wijngaarden van organisator Libéma Profcycling in Goes. Daar werd het nieuws op het hoofdkantoor van ZLM Verzekeringen bekendgemaakt.

Astana Qazaqstan

De Britse spurtbom gaat maar met één doel naar de Tour: z’n 35ste etappezege boeken en zo het record van het aantal overwinningen alleen in handen krijgen. Nu deelt hij dat nog met de Belg Eddy Merckx. In de Tour van 2021 won Cavendish als renner van Deceuninck-Quick Step vier ritten en kwam hij op gelijke hoogte met De Kannibaal. In dienst van de ploeg Astana Qazaqstan, die hem begin dit jaar inlijfde, krijgt hij de gelegenheid om boven hem uit te stijgen.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Mark Cavendish reed afgelopen week de UAE Tour in de Verenigde Arabische Emiraten. © photo: Cor Vos

Cavendish deed vier keer eerder mee aan de ZLM Tour. In 2007 en 2008 won hij een etappe, in 2012 schreef hij het klassement op zijn naam. In 2013, toen de ronde begon met een proloog in Goes en hij de veertiende tijd neerzette, was hij de uiteindelijke nummer drie. In 2015 was hij ook nog een keer in Zeeland, toen de tweede etappe van de Tour de France op Neeltje Jans eindigde. De Brit werd toen vierde.

Jumbo-Visma

De ZLM Tour van 2022 begon met de etappes Kapelle-Kapelle en Veere-Goes. Beide werden gewonnen door Olav Kooij, de sprinter van Jumbo-Visma. Hij werd gegangmaakt door de Zeeuwse broers Tim en Mick van Dijke. De kans is groot dat dit drietal er in juni ook weer bij is. Ook twee andere WorldTour-teams, DSM en Alpecin-Deceuninck, hebben hun deelname al toegezegd.