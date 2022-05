Topschutter Van Houwelingen loodst DZK langs laagvlieger

Voor de thuisploeg stond er niks meer op het spel, zij komen volgend seizoen in een klasse lager uit. DZK was al een paar wedstrijden uitgespeeld in de strijd om het kampioenschap, maar was bij een overwinning wel zeker van de vierde plek. Na het eerste fluitsignaal was DZK direct de bovenliggende partij en liep in de eerste twee periodes uit naar een 3-6-voorsprong.