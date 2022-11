Topdag voor de teams van Stevo, bijna een topdag voor Forza

Vrouwen

DVO-Forza 3-2 (23-25, 22-25, 25-10, 25-22, 15-9): Een goede wedstrijd, waarin Forza vanaf het eerste fluitsignaal het initiatief nam en twee sets lang de bovenliggende partij was. Individueel en collectief speelde de formatie van Peter Korstanje goed en dat werd beloond met twee setzeges op rij. In de derde set kwam de klad erin. ,,Niks lukte meer’’, zei de trainer. ,,We hadden op den duur zoiets van: laat maar lopen. We pakken het in de vierde set wel weer op.’’ In de beslissende fase van de vierde set kwam Forza echter te weinig aan scoren toe. Daarna was de koek op.