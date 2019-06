TOP wordt kampioen en keert terug op het hoogste niveau

Voorafgaand aan het slotduel stonden TOP en DSC allebei op 21 punten. Omdat TOP eerder in het seizoen thuis met 21-20 van DSC won, had het team nu aan een gelijkspel genoeg. Maar daar wilde het achttal van coach Kees-Jan Oppe het niet op aan laten komen.

De Eindhovense ploeg heeft zich de afgelopen tien jaar ontwikkeld tot een soort ‘angstgegner’ voor de Arnemuidenaars. Die hebben het zelden makkelijk in de onderlinge wedstrijden. Bij dit kampioensduel was het ook tot de laatste seconde spannend. Pas toen Jurriaan Bouwens de 11-13 binnen schoot, wist iedereen dat het binnen was.

Wat de doorslag gaf, was dat TOP net iets beter aanvalsspel had. Doordat de rebound van Peter van Belzen en Jorian Schroevers bij vlagen zeer goed stond, kon de Arnemuidse ploeg lang aanvallen. Daar profiteerden uiteindelijk de schutters van. Tegelijkertijd zat de verdediging goed dicht.

,,Dit hebben al die gasten zó verdiend”, jubelde coach Kees-Jan Oppe. ,,We hadden een plan voor vandaag en dat hebben we zo goed mogelijk uitgevoerd. We zijn zo veel mogelijk van onze eigen kracht uitgegaan. We sloegen een mooi gaatje, maar DSC kwam ook weer terug. Juist op dat moment bleven we rustig en zijn we in het kampioenschap blijven geloven.”

TOP speelde in het seizoen 2015-2016 al eens in de ereklasse, met tegenstanders als PKC, DVO en Koog Zaandijk. Na één seizoen viel toen al het doek. Anita de Ridder korfbalde ook nog een jaar bij PKC (2017-2018) en werd toen zelfs landskampioen op het veld. Voor haar wordt het dus de derde keer dat ze op het hoogste niveau gaat uitkomen. Het voordeel voor TOP is dat het tweede team in de reserve-ereklasse gaat spelen. Daardoor kan de selectie steeds in z'n geheel naar wedstrijden toe.

Afscheid Van Belzen