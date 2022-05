TOP voor rust al afgeknald; dikke nederlaag bij herstart veldseizoen

Alle ogen zijn dit weekend gericht op Roel van Sintmaar­tens­dijk

ZUIDLAND - Tweemaal de Omloop van de Braakman achter elkaar winnen. Het is weinig renners gegeven. Roel van Sintmaartensdijk uit Zuidland wist het te bewerkstelligen. Dat de Zeeuwse wielerwedstrijden hem uitstekend liggen, is duidelijk. De twintigjarige coureur is de komende dagen daarom meteen de torenhoge favoriet voor het H4A Internationaal Beloften Weekend.

4 mei