TOP verliest voor tweede keer; geen hoofdklassefinale voor Arnemuidse korfballers

In het vierde nacompetitieduel in twee weken had TOP het niet meer. Het Walcherse team, dat ondersteund werd door een flinke groep supporters, speelde de slechtste wedstrijd in tijden. Geen van de Arnemuidenaars kwam goed uit de verf in. Dat kwam mede door het goede verdedigende werk van Unitas, maar bij TOP was ook niemand scherp. Jurgen Janse, die in de voorgaande weken zijn team op sleeptouw kon nemen, kon zich niet zo onderscheiden als anders. En ook aanvoerster Anita de Ridder en Jurriaan Bouwens, die dinsdag nog afwezig was, maakten er te weinig. Onder de korf waren er maar weinig rebounds voor de rood-witten.