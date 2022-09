TOP verkoopt huid duur tegen KZ (en mist geen enkele strafworp)

Ereklasse

KZ-TOP Arnemuiden 15-13: Om te beginnen: TOP kreeg vier strafworpen en benutte ze allemaal. ,,Als we ze missen, doen we dat allemaal in één wedstrijd”, zei coach Edwin Coppoolse, verwijzend naar het duel met KCC. Daarin werden er vorige week zes gemist.

De Zeeuwse ereklasser miste Jurriaan Bouwens en Floris Maljers verving hem. In de eerste helft speelde de Arnemuidse ploeg uitstekend, met een 8-8-ruststand tot gevolg. In de tweede helft liep KZ weg, waarna TOP de schade niet meer kon repareren. Coppoolse: ,,Een uitslag als deze is niet verkeerd tegen KZ. Dat is nog meer de top van Nederland dan KCC.”

Overgangsklasse

Swift-KCR 17-11: Na de nederlaag tegen Excelsior, die Swift niet aan zag komen, boekte de Middelburgse ploeg een prima overwinning op KCR. Voor rust (7-6) hield het team van coach Dennis Plantinga de tegenstander nog iets te veel in de wedstrijd, maar daarna speelden de oranje-zwarten met overtuiging. ,,We begonnen toen pas los te komen", zei aanvoerder Joren Gillissen. ,,Pas als je er zo'n 10 per helft scoort, ga je wedstrijden winnen. Het is ook mooi dat veel spelers gescoord hebben. Dat zegt dat dit een prestatie als team was.”

Eerste klasse



IJsselvogels-Fortis 13-7: Fortis-coach Sjaak Baas sprak over een duidelijke uitslag, in het nadeel van de Oost-Souburgers. ,,De eerste helft waren we wel gefocust en gedreven. Toen konden we er nog wel een wedstrijd van maken. Maar in de tweede helft kwamen we niet onder de druk uit.’’ Niet alleen de tegenstander zat Fortis zaterdag dwars. Ook het weer speelde de ploeg parten. Tijdens het duel in Moordrecht stond er een strakke wind over het veld. ,,Daar hadden wij meer last van dan de tegenstander’’, had Baas gezien. ,,Vandaag het er niet meer in gezeten. Deze wedstrijd moeten we maar snel vergeten en weer doorgaan.’’

DVS'69-Ondo 12-12: Het had in Hendrik-Ido-Ambacht alle kanten op gekund, maar het ging naar het midden. DVS'69 en Ondo kwamen geen winnaar overeen. ,,We hebben strijd getoond en waren eigenlijk de hele wedstrijd de bovenliggende partij’’, vond Wim Allaart, trainer van de ploeg uit Sint Laurens. ,,Maar het had ook nog de andere kant op kunnen vallen.’’ Het grootste pluspunt van de remise bij DVS'69 was volgens Allaart de defensie. ,,Verdedigend staat het goed. We krijgen er vandaag weer maar twaalf tegen. Natuurlijk had ik hem veel liever gewonnen en laten we een punt liggen, maar ik kan ook wel tevreden zijn.’’

Tjoba-Vriendenschaar 16-17: Voor Tjoba was in het duel met Vriendenschaar lang geen vuiltje aan de lucht. De ploeg uit ‘s-Heer Hendrikskinderen nam een voorsprong, bouwde die uit en had op 13-9 een marge van vier punten te pakken. ,,Maar toen viel het stil aan onze kant. In het laatste kwart vielen de punten niet meer zo makkelijk’’, vertelde coach Jouri van den Broeke. Uiteindelijk maakte Vriendenschaar in de slotseconden de winnende. ,,Dit is een heel zure nederlaag. Zeker omdat je drie van de vier kwarten de betere bent geweest. Na de 16-17 kregen we in de korte tijd zelfs nog de kans op de gelijkmaker, maar hij wilde er niet in.’’

Tweede klasse

Atlas-Seolto 23-14: Atlas was een terechte winnaar, vonden beide partijen. ,,Maar het is zonde dat we in de tweede helft de vele en goede kansen niet konden afmaken’’, zei Reinoud Bakker van Seolto. ,,We hadden nog wel een doelpunt of vijf verdiend, vond ik.’’ Atlas was van meet af aan de leidende partij. Binnen 10 minuten was het 5-0. Seolto herpakte zich tot 8-6, maar halverwege leidde Atlas met 15-10. Na de pauze bleef Atlas scoren, terwijl Seolto veel aanviel maar weinig scoorde. ,,We waren een klasse beter’’, constateerde de winnende coach Benjamin van Hese.

Blauw Wit-Erasmus 10-9: Een wedstrijd met twee gezichten. Voor de pauze was Blauw Wit heer en meester. Halverwege leidde de ploeg met 7-3. Na rust waren de rollen omgedraaid. ,,We konden in een periode van 20 minuten zelfs niet één keer scoren’’, aldus trainster Inge Bekaert van Blauw Wit. De laatste minuut ging in met 9-9. Over en weer vielen de teams aan. Levi Peene maakte de tiende van Blauw Wit. De tegenstander uit Rotterdam kreeg nog één aanval om gelijk te maken, maar die werd verijdeld. ,,Het was spannend. Dat was leuk voor het publiek, maar het kwam het spel niet ten goede.’’ De vreugde over de winst was er niet minder om.

Togo-OZC 8-23: Togo was schotloos tegen OZC. Zowel voor als na de pauze stokte de teller bij vier treffers. Daarmee verloor de ploeg, die zaterdag enkele spelers miste, voor de tweede week op rij van een Rotterdamse opponent; vorige week was Erasmus met 19-12 te sterk. ,,Vooral de manier waarop was teleurstellend‘’, aldus trainer Arco Goedkoop. ,,Als het niet loopt, moet je de mentale weerbaarheid kunnen opbrengen om hard te werken. Dat lukte niet. ‘’

Volledig scherm Togo in actie tegen OZC. © PZC