TOP valt in het laatste kwart stil en blijft in degradatiezone hangen

In het eerste bedrijf zat TOP HKC dusdanig op de huid dat de thuisploeg slordig was in de passing. Daardoor was de Arnemuidse Leagueploeg gevoelsmatig een groot deel van de eerste helft in the lead, terwijl de (4-5) voorsprong er feitelijk maar één keer was. TOP profiteerde niet van de vele onderscheppingen. Jeanine Francke kreeg in de openingsminuten een aantal goede kansen, maar miste de scherpte om haar ploeg aan een vroege voorsprong te helpen. Jurgen Janse deed met drie treffers wel een flinke duit in het zakje, maar hij trof zijn meerdere in Mark Klop die voor rust al vijf keer raak schoot voor HKC.