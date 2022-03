TOP midweeks naar Oegstgeest; hoofdklasser heeft drie duels in acht dagen

Lijdensweg Oemoemenoe zit erop, nu rest de Plate Poule

MIDDELBURG – De rugbyers van Oemoemenoe sloten zaterdag op eigen veld de reguliere competitie in de ereklasse af met een 15–36-nederlaag tegen Haarlem, dat lange tijd koploper was en nu iets is gezakt. Daarmee kwam er een eind aan de lijdensweg van de Middelburgers, die dit kalenderjaar enkel zware nederlagen incasseerden. In de Plate Poule, die op 26 maart begint, moet de Middelburgse ploeg het vege lijf proberen te redden.

13 maart