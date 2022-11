TOP legt ‘goede basis’ voor rest zaalseizoen; ‘We hebben verdienstelijk gespeeld’

De korfballers van TOP Arnemuiden verloren weliswaar hun eerste wedstrijd in de Korfbal League 2, maar stapten met opgeheven hoofd van het veld. ,,Het was verdienstelijk wat we lieten zien”, zei coach Edwin Coppoolse na de 22-24-nederlaag tegen HKC. ,,Ik had niet verwacht dat we dit niveau nu al zouden halen. We moeten groeien in het seizoen. Dit is een goede basis daarvoor.”

Dat TOP slechts 24 tegentreffers incasseerde, stemde tot tevredenheid in sporthal De Blikken. Drie seizoenen geleden waren dat er tijdens de laatste confrontatie met de ploeg uit Hardinxveld-Giessendam nog 37. Coppoolse:,,Kijk eens naar wat een kwaliteit de spelers van HKC hebben. Ik denk dat wij ons daar vandaag goed tegen gewapend hebben.”

TOP-aanvoerster Anita de Ridder zocht na het duel een aantal tegenstanders op. Met een flink aantal van hen speelden ze in het seizoen 2017-2018 samen bij PKC, dé topclub van Nederland. Zij hebben al hun ervaring en klasse meegenomen naar HKC. Haar directe opponente van zaterdag, Mabel Havelaar, was één van hen. ,,Ze hebben heel veel goede korfballers. Over wat we vandaag hebben laten zien, mogen we best tevreden zijn. We hoeven niet nu al op ons best te zijn. Het seizoen is heel lang en we hebben nog tijd om in ons ritme te komen.”

Gebrek aan ritme

Het is niet dat TOP roestig oogde. Zo nu en dan had de ploeg prima fases. Maar de rood-witten vonden het wel lastig om onder de druk van HKC uit te komen. De Zuid-Hollandse tegenstander was van een hoger niveau dan de twee Belgische oefenpartners in de voorbereiding. Coppoolse: ,,We hebben niet vriendschappelijk kunnen spelen tegen echte topteams. We moeten er dus nog een beetje inkomen in de zaal. Bovendien missen Jeanine en Anita sowieso nog ritme omdat ze er een tijdje uit zijn geweest.”

Dat gaven beide routiniers ook na afloop aan. Jeanine Marijs is weer geheel speelklaar na een zwangerschap, maar moet nu vooral minuten maken op het tweede niveau van Nederland. En Anita de Ridder heeft zo’n zes weken een knie-operatie gehad, waarbij het gewricht schoon is gemaakt. ,,De operatie is geslaagd, maar de schade aan mijn kraakbeen blijft”, gaf zij aan. ,,Voor mij blijft het dus korfballen met een beperking. Ik zal in wedstrijden alles geven en ook gerust sprongduels met mannen aangaan. Maar tegelijk zal ik soms trainingen overslaan als de pijn te ernstig is. Ik moet het dus echt van de wedstrijden hebben.”

De Ridder is blij dat het skippen van trainingen door haar ploeggenoten geaccepteerd wordt. Dat de captain er tegen HKC vijf maakte en daarmee topscoorster was, helpt in zo’n geval ook mee.,,Als ik fit ben, speel ik op zaterdag. Dat geldt ook voor Jeanine. Dat betekent wel dat anderen er vaker naast staan. Gelukkig doen ze dat zonder klagen.”

Dat HKC meer kwaliteit dan TOP heeft, werd zaterdag voor rust (13-12) al duidelijk. Maar in die eerste 25 minuten had het ‘gewone’ spel van de thuisploeg net iets meer effect dan het galakorfbal van de Zuid-Hollandse primadonna’s. In de tweede helft kregen de rood-witten meteen een tikkie - 13-15 binnen vijf minuten - en die kwamen ze niet meer te boven. ,,We hebben prima gespeeld”, zei trainer Edwin Coppoolse. ,,Maar op de details hebben we het verloren. Als die kleine foutjes eruit gaan, kunnen we nóg meer.”

Winst De Rijke met PKC De Souburgse Romy de Rijke is bij PKC wel begonnen met een overwinning. In de Korfbal League, het hoogste niveau van Nederland, won ze met 23-16 van DOS’46. De Rijke (17) is dit seizoen een volwaardig lid van de eerste selectie van PKC. Ze begon zaterdag op de bank en viel zo’n 10 minuten voor tijd in.