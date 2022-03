TOP krijgt gelijk van de bond en treft Avanti in play-offs

AMSTERDAM - De verbazing bij TOP Arnemuiden was zaterdagavond groot. De korfbalploeg dacht in Amsterdam aan de voorwaarde te hebben voldaan om als eerste te eindigen in de hoofdklasse Ab, maar interpreteerde daarmee de reglementen anders dan het KNKV. Volgens de bond was TOP tweede geworden, achter AW.DTV. Zondagmiddag kwam alsnog een finaal oordeel vanuit Zeist: TOP is eerste, AW.DTV tweede. ,,We staan in ons recht en zijn blij met de uitkomst.”

Na de 19-17-nederlaag bij AW.DTV balden de spelers en speelsters van TOP hun vuisten en vielen ze elkaar in de armen. Trots zette TOP een filmpje van een feestend team op Facebook, met daarbij de tekst ‘numero uno’. ,,Ook de tegenstander en de scheidsrechters gingen er vanuit dat wij boven AW.DTV waren geëindigd”, zei Coppoolse. Tot een uur na de wedstrijd was hij daar zelf ook stellig van overtuigd. TOP had immers een beter onderling resultaat tegen de Amsterdamse ploeg - thuis met 19-16 gewonnen, uit met 19-17 verloren - en dus was het appeltje-eitje...

Rangordebepaling

Maar het bleek volgens het KNKV anders. Doordat Fiks bij Odik won, kwam ook die ploeg op acht punten uit vijf duels. In punten eindigden dus drie clubs bovenaan. In dat geval moet er, zo is in het ‘bondbesluit 3.10 rangordebepaling’ te lezen, een standje opgemaakt worden van alleen die drie ploegen. De eerste manier om tot een volgorde te komen, is kijken naar het doelsaldo. Zowel AW.DTV als TOP eindigde op +1, Fiks kwam uit op -2. Zo was in elk geval duidelijk dat Fiks afviel. Vervolgens moet er gekeken worden naar het onderlinge resultaat. Coppoolse: ,,Het KNKV meende dat je dat over die drie ploegen moest zien, terwijl wij meenden dat je alleen naar het onderling resultaat tussen AW.DTV en TOP moet kijken. En dan zijn wij in het voordeel.”

Doordat ze bij TOP gingen twijfelen aan de eigen lezing, verwijderden ze het filmpje weer van Facebook. Natuurlijk waren de play-offs wel gehaald, maar de vreugde werd de kop ingedrukt door het besef dat er daarin een andere tegenstander zou komen. Niet met Avanti, de nummer twee uit de hoofdklasse Aa, maar met kampioen DSC moest een tweestrijd worden aangegaan. En TOP zou niet dinsdagavond met een thuisduel beginnen, maar met een uitwedstrijd in Eindhoven. Dat zou dan de derde wedstrijd in zes dagen zijn die meer dan 160 kilometer verwijderd is van het thuishonk. Donderdagavond speelde TOP immers ook al een inhaalduel in Oegstgeest. Maar zondagmiddag veranderde het toch weer: een commissie van het KNKV had ernaar gekeken en gaf TOP gelijk. De uitkomst: de Arnemuidenaars spelen dinsdag thuis tegen Avanti en zaterdag uit. Coppoolse noemde het ‘kneuterig’ dat regels op meerdere manieren te interpreteren zijn.

‘Absurd’ wedstrijdschema

,,Het blijft ook absurd wat de bond heeft bedacht”, zei Coppoolse. ,,Ze wisten dat er in deze coronatijd wedstrijden konden uitvallen en dat die dan aan het einde ingehaald moesten worden. En als je dan de eerste play-offwedstrijd al drie dagen na het slot van de reguliere competitie plant, breng je clubs in moeilijkheden.” Om er sarcastisch aan toe te voegen: ,,Gelukkig hebben we nu twee rustdagen in plaats van één.”

TOP pakte de eerste plaats zaterdagavond met de hakken over de sloot. Toen het team in zowel de eerste helft (10-5) en tweede helft (15-10) met vijf punten achterstond, dreigden de rood-witten zelfs de play-offs mis te lopen. Het doelsaldo was op dat moment immers minder dan dat van Fiks. Maar aan het einde rechtte TOP de rug. Bij 16-16 was de pijn weer weg. Coppoolse: ,,Toen leek het zelfs even of we nog zouden gaan winnen, maar dat zou te veel van het goede zijn...”

Tweede helft geeft moed

TOP kent Avanti goed. De ploegen speelden vaak tegen elkaar in de afgelopen jaren. Coppoolse: ,,We zijn hier blij mee. De tweede helft tegen AW.DTV geeft ook wel moed. Daarin hebben we aanvallend wel weer laten zien wat we kunnen. Ik ben over deze wedstrijd meer tevreden dan over die van donderdag tegen Fiks.”

De strijd tegen Avanti wordt in twee duels uitgevochten. Bij deze tweestrijd telt sowieso het onderling resultaat. Via de play-offs, die meerdere rondes kent, kan TOP in theorie de Korfbal League bereiken. De Arnemuidenaars zijn daar niet per se op uit. Een plek in de nieuwe tussenklasse vinden ze al mooi.