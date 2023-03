TOP komt met schrik vrij in Oegstgeest en blijft in Korfbal League 2

De korfballers van TOP Arnemuiden hebben zich zaterdagavond gehandhaafd in de Korfbal League 2, het tweede niveau van Nederland. In de slotronde verloor de ploeg van coach Edwin Coppoolse weliswaar met 21-20 van Fiks. Maar doordat DeetosSnel van Tempo verloor, had dat geen nadelige gevolgen.

TOP maakte het zich enorm moeilijk in Oegstgeest. Voor een tribune vol eigen supporters kwamen de Arnemuidenaren niet los. Ze oogden gespannen en misten de scherpte in de passing en afronding. Pas na 6 minuten viel de eerste Zeeuwse treffer en daarna duurde het nog eens zeven minuten voor de tweede. Het was dat Fiks er niet van profiteerde. Bij rust was de achterstand te overzien: 9-7.

In de tweede zorgde Petra van Belzen, die was ingevallen, voor rust in het spel. Met drie treffers droeg ze ook sterk bij aan ommekeer. In het andere vak deed haar zus, Anita de Ridder, dat met een aantal scores van dichtbij.

Na elf minuten in de tweede helft kwam TOP voor het eerst langszij: 14-14. Daarna werd gelijk het gat naar 14-18 geslagen en leek het duel beslist. Maar Fiks herpakte zich en kreeg twee seconden voor tijd een strafworp. Nadat die was benut en TOP met 21-20 verloor, moest men zes minuten wachten voor het duel van DeetosSnel was afgelopen. Die minuten waren zenuwslopend, maar uiteindelijk volgde de ontlading.