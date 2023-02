TOP is niet in paniek, ‘Maar we zullen nog wel een keer moeten winnen’

Revalide­ren­de Mulder moet Tovaal in tweede klasse houden: ‘Ik hield het niet droog’

Als interim-trainer is het zijn missie om de rugbyers van Tovaal in de tweede klasse te houden. In een sensationele slotfase bij koploper The Dukes zette het team van Thijke Mulder afgelopen zondag een belangrijke stap in de goede richting. Met een rake penalty-kick in de ultieme seconden kende het duel in Den Bosch een bloedstollende ontknoping. De 29-32-zege zorgde voor veel emoties, ook bij de trainer zelf. ,,Ik hield het niet droog.’’