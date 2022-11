TOP draait als een vierkant wiel; ‘Zo’n slechte wedstrijd heb ik hier nog nooit gezien’

De korfballers van TOP Arnemuiden verloren zaterdag voor de tweede maal dit zaalseizoen. Waar na de eerste keer - 22-24 tegen HKC - nog enige tevredenheid was over het spel, was er nu grote onvrede. Tegen AW.DTV draaide het team van coach Edwin Coppoolse als een vierkant wiel, wat een eindstand van 11-16 tot gevolg had.

In de voorbije tien zaalseizoenen maakte TOP er nooit minder dan twaalf in een wedstrijd. Aanvankelijk leek het team zelfs onder de 10 te gaan eindigen, maar een kleine spurt in de slotfase voorkwam dat. Met het schaamrood op de kaken stapten de hoogst spelende korfballers van Zeeland van het veld. De Amsterdamse tegenstander is ook geen hoogvlieger in de Korfbal League 2, maar had een relatief makkelijke avond.

Apatisch

,,Vooral in de eerste helft zijn we dik door de ondergrens gezakt”, zei Coppoolse eerlijk. ,,We speelden apatisch en maakten constant de verkeerde keuzes. Waar het door kwam, vind ik nu nog moeilijk om te zeggen. Deze week voelde ik nog veel vertrouwen en vlak voor de wedstrijd was er ook nog niks mis. Maar toen we eenmaal begonnen, was dat helemaal weg. Het was denk ik één van de slechtste wedstrijden ooit die ik van TOP gezien heb.”

Het duurde zeven minuten voordat Jeanine Marijs voor TOP scoorde. Daarna maakte alleen Jurgen Janse er nog twee voor rust (3-10). De tweede helft was ietsje beter. De thuisploeg ondervond dat AW.DTV ook geen sterke ploeg heeft en kwam terug tot 9-12. Maar daarna ging het niveau opnieuw omlaag. Coppoolse: ,,We kregen veel vrije ballen en strafworpen tegen. Dat had helemaal niet gehoeven. Maar al het vertrouwen was weg.”

Geen zorgen

TOP, dat vorige week nog wel DeetosSnel versloeg, staat nu gedeeld zevende in een poule waarin alle ploegen al minimaal twee punten gemorst hebben. Vandaar dat Coppoolse zich ook nog geen zorgen maakt. ,,Als we het niveau halen van de wedstrijd tegen HKC gaan we meer wedstrijden winnen. Het seizoen is nog lang.”

Scores TOP: Jeanine Marijs 5, Jurriaan Bouwens en Jurgen Janse 2, Anoeska Janse, Remco Bezemer en Jorian Schroevers 1.