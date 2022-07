TOP Arnemuiden weer ingedeeld bij 's lands beste veldploeg en de runner-up

Slot Outdoor Zeeland: topdagen voor zussen Nijpjes, verbete­ring voor Van Lieren

NIEUW- EN SINT JOOSLAND - Seth Boschman was op herhaling in Nieuw en Sint Joosland . Evenals bij het indoorevenement It’s all Dressage won de international uit Groesbeek op Zeeland Outdoor Dressage in de Lichte Toer alles wat er voor hem te winnen viel.

11 juli