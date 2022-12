TOP Arnemuiden piekt op de dag voor kerst: ‘De afspraak was dat we er hard voor zouden vechten’

50 jaar TTV Arnemuiden: van Jan Poortvliet tot de tweede divisie

Zijn naam wordt dezer dagen vaker genoemd, maar dan vooral in het kader van het WK-duel Nederland-Argentinië in Qatar. Jan Poortvliet. Hij speelde in 1978 immers in de veelbesproken WK-finale tussen die twee landen. Nog geen zes jaar eerder speelde Poortvliet echter bij de tafeltennisclub Arnemuiden.

9 december