TOP Arnemuiden met smalle selectie veldseizoen in

TOP begint over anderhalve week in een nieuwe samenstelling aan het seizoen 2023-2024. Drie basiskrachten van voor de zomer zijn immers niet beschikbaar. Jeanine Marijs en Jorian Schroevers zijn gestopt met korfbal op het hoogste niveau, terwijl Anita de Ridder op reis is door Europa en pas bij de zaalcompetitie weer aansluit. Ook Corné Bezemer zal het veldseizoen overslaan. ,,Het lastige is dat we Emmelie Bouwens, die de voorbereiding wel heeft meegedraaid, ook heel september moeten missen en dat Jurgen Janse nog geblesseerd is aan zijn knie”, gaf Coppoolse aan. ,,We beginnen eigenlijk met maar vier dames aan de competitie. Bij de heren zitten we gelukkig wel wat ruimer.”

‘Oefenen tegen PKC’

De Arnemuidse ploeg, die zaterdag oefende tegen KVS en De Meervogels, zit straks in poule 8 van de vernieuwde ereklasse. Daarin treft het landskampioen PKC uit Papendrecht en de Dordtse ploegen Sporting Delta en DeetosSnel. De laatste twee zijn gepromoveerd. De twee TOP-trainers vinden dat de Arnemuidenaars aan hun stand verplicht zijn om die clubs onder zich te houden. ,,We oefenen in de eerste speelronde tegen PKC”, grapte Coppoolse. ,,en daarna komen we tegen de ploegen te staan waar we minimaal gelijkwaardig aan zijn.”

Onduidelijk is nog wat de promotie-/degradatieregeling in de ereklasse is. Daar is het naar gissen bij de clubs. Het KNKV heeft nog niets daarover gepubliceerd. Coppoolse: ,,De verwachting is dat de nummers één en twee in een soort kampioenspoule terechtkomen en de nummers drie en vier in een degradatiepoule. Waarschijnlijk gaan we dat binnenkort horen.”