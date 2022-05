TOP accepteert het grote gat met de absolute top

TOP staat derde, achter PKC en DVO. Als er dinsdagavond (van Koog Zaandijk) of zaterdag (van AW.DTV) gewonnen wordt, is handhaving op het hoogste niveau helemaal zeker. Dan kan de ploeg de veldcompetitie rustig uitspelen. Bouwens: ,,Da’s toch mooi. We staan nu in hetzelfde rijtje met PKC, DVO en TOP Sassenheim en dat blijven we dan ook…”