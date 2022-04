Top 3 van WK vrouwen bij cross in Axel

Milan Vader rijdt attent voorin in Baskenland

VIANA - Wielrenner Milan Vader is sterk begonnen aan de Ronde van Baskenland. Na zijn 29ste plaats in de openingstijdrit op maandag eindigde de 26-jarige Middelburg dinsdag als 28ste in de tweede etappe, die werd gewonnen door Julian Alaphilippe.

