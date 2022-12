Top 3 soeverein, debuut met punt en koeken van de trainer

SDO’63-Breskens 0-6: ,,Wij waren de eerste vijf minuten niet scherp en kregen er toen twee om de oren. Daarna deden we goed mee, maar ook de laatste drie minuten voor rust was het weer twee keer prijs‘’, aldus SDO'63-trainer Sigi Leest. Halverwege was het 0-4 via twee treffers van zowel Jarmo Gilling als Niels de Booij. Ook in de slotfase was Breskens twee keer trefzeker via Jarmo Gilling en Wesley Steijaert: 0-6. Ondanks de dikke nederlaag was Leest toch tevreden over de teamspirit die zijn ploeg had getoond.