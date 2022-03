Tomas Kopecky is Lotto-Soudal te slim af en pakt primeur tijdens Wim Hendriks Trofee

Voor het eerst maakte de Wim Hendriks Trofee onderdeel uit van de U23 Road Series en dat werd gelijk gevierd met zonnige weersomstandigheden. Hoewel het prima fietsweer oogde, was voor velen renners de wind een grote spelbreker. Vanaf het begin lag het tempo hoog en dat zou niet meer veranderen.

Het verraste de favorieten. ,,Ik was achteraan gestart, ik had een rustige openingsfase verwacht namelijk, maar niets was minder waar”, deed winnaar Kopecky na afloop zijn verhaal. ,,Maar eerlijk is eerlijk, daar waren we als ploeg medeverantwoordelijk voor. We hebben het initiatief in handen genomen en vanaf toen was het alle hens aan dek.”

Al snel ontstond een grote waaier met 25 renners, maar de achtervolgers zagen kans om terug te komen. ,,Alles was weer te herdoen, maar uiteindelijk kon ik opnieuw wegrijden met zo’n vijftien renners. Dat bleek wel de juiste vlucht te zijn.”

Numeriek overwicht

De vijftien kolopers bleven lang bij elkaar totdat de Belg Vincent van Hemelen zijn kans schoon zag. ,,We waren met drie renners van Lotto-Soudal U23 in de kopgroep, dus we probeerden gebruik van te maken van ons numerieke overwicht”, verklaarde Van Hemelen. ,,In eerste instantie leek ik een gat te slaan, maar toen kwam Kopecky in extremis nog aansluiten. Ik heb toen even gevloekt.”

Het tweetal streed in de slotkilometer om de zege, maar tot een sprint-à-deux kwam het niet. Kopecky had met een ultieme aanvalspoging een gat geslagen en behield zijn voorsprong tot op de meet. ,,Deze overwinning betekent toch wel veel voor me. Het is een gerenommeerde en mooie wedstrijd. Kortom, een zege om te koesteren”, besloot Kopecky.