Tolhoek valt aan in Baskenland en viert teamfeestje met Jumbo-Visma

Tolhoek ging in de koninginnerit, een bergetappe van slechts 112 kilometer met liefst zeven beklimming, vroeg in de aanval. Die actie maakte deel uit van een plan van Jumbo-Visma: de Nederlandse equipe wilde UAE Team Emirates aanvallen en Brandon McNulty nog de leiderstrui ontfutselen. De Zeeuwse klimmer kwam op zowel de tweede als de derde klim met voorsprong boven. Daarna was het aan diens ploeggenoten om UAE Team Emirates verder de vernieling in te rijden.

De Sloveen Primoz Roglic, uiteindelijk tweede in de etappe en eerste in het eindklassement, en de Deen Jonas Vingegaard, zesde in de rit en tweede in de eindrangschikking, maakten het op de slotklim knap af. De twee werden samen met Antwan Tolhoek gehuldigd vanwege de eerste plaats in het ploegenklassement. De Yersekenaar werd 22ste in de etappe, 37ste in het eindklassement en vijfde in het bergklassement.