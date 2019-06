Tolhoek: uitrusten na Giro en dan voor eigen kansen

Terneuzen­se rugpatiën­te Diakakis mocht niet meer sporten, nu wint ze marathons

8:29 TERNEUZEN - Ruim vijf jaar geleden kreeg de Terneuzense Eliny Diakakis (34) de mededeling dat haar rug zó versleten was, dat ze beter maar niet meer kon sporten. Tot dan reed ze zeer fanatiek paard. ,,Alles wat te veel schokken in mijn lichaam veroorzaakte, was voortaan uit den boze”, vertelt ze. ,,Anders zou ik in een rolstoel terecht kunnen komen.”