Tolhoek na valpartij uit Ronde van Polen, maar heeft niets gebroken

Local hero uit Breskens wordt ‘in de koelkast gezet’ door Rotterdam­se stappers

BRESKENS - Plaatselijke favoriet John de Waele (27) verloor in het tweede Vechthanen padeltoernooi van tennisvereniging De Boskreek in de 250 A klasse, de hoogste reeks in Breskens. Samen met Rowin Tazelaar (29) verloor hij in de halve finale in drie sets van de Rotterdammers Wilco Geenen (26) en Nicolas van Betuw (22).

24 juli