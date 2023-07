Tolhoek laat zich gelijk zien bij rentree, ook andere Zeeuwen fietsen in de picture

Antwan Tolhoek maakt weer onderdeel uit van het profpeloton en iedereen mag het weten. De wielrenner reed zondag een heel verdienstelijke tweede etappe in de Ronde van Polen, finishte bij de beste 20 én maakte een sprong in het klassement. In andere koersen reden ook andere Zeeuwse wielrenners in de picture.

De voorgeschiedenis van Tolhoek is inmiddels bekend. Hij had dit seizoen te maken met blessureleed en pech, waardoor zijn wielerjaar nooit echt van de grond kwam. In de Ronde van Polen maakt hij nu zijn officiële rentree in het profpeloton en tot nu toe gaat het dat bijzonder goed af. De eerste rit - een etappe voor de sprinters - finishte hij nog in de buik van het peloton. Tijdens de tweede etappe, eentje waarin meer geklommen moest worden, liet hij zich zien.

Van Tolhoek is bekend dat hij bergop goed kan fietsen en dat deed hij in Polen dan ook. De renner van Lidl-Trek finishte als 20ste, op 51 seconden afstand van de Sloveense winnaar Matej Mohorič, en staat nu 22ste in het klassement. Mick van Dijke had het lastiger. De Colijnsplaatse coureur van Jumbo-Visma werd in de eerste rit veertiende, maar finishte in etappe twee op plek 78. Zijn achterstand bedroeg negen minuten en 26 seconden. De Ronde van Polen duurt nog tot vrijdag.

Zeeuwen in top tien

Niet veel verder op, in het naast Polen gelegen Tsjechië, finishte een andere Zeeuwse Jumbo-Visma-renner zondag als achtste. Middelburger Milan Vader deed een duit in het zakje in de slotrit van de Ronde van Tsjechië. Zijn ploegmaat Tim van Dijke, de broer van Mick, werd eerder in de week al een keer zevende in die etappekoers. In het eindklassement speelde het tweetal geen rol van betekenis.

Dat deed de uit Middelburg afkomstige Nick van der Lijke wél in de Ronde van de Elzas. De Walchenaar zakte in de slotrit van de Franse rittenkoers één plekje in het algemeen klassement, maar sloot de wedstrijd evengoed af bij de beste tien. Hij werd negende. Zijn beste dagnotering in Frankrijk was de elfde plaats in de derde etappe.