Tolhoek in top 20 op Mont Ventoux

Weer geen succes op gras voor Pattinama-Kerkhove

GAIBA - Tennisster Lesley Pattinama-Kerkhove heeft ook haar derde partij op gras niet gewonnen. Na twee snelle nederlagen in Rosmalen - in het enkel- en het dubbelspel - verloor de Zierikzeese ook in het Italiaanse Gaiba meteen in de eerste ronde.

13:53