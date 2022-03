Tolhoek en Van Dijke klimmen, De Jong daalt en Mol blijft waar hij was

OVERZICHTVLISSINGEN - Wielrenner Antwan Tolhoek is zaterdag tien plekken gestegen in de Volta a Catalunya. De Yersekenaar van Trek-Segafredo kon in de zesde etappe niet in de voorhoede mee, maar klom dus wel in het klassement.

Tolhoek moest het in de zeste rit in Spanje doen met een 78ste plek. Hij had 23 minuten en 37 seconden meer nodig dan winnaar Richard Carapaz en nummer twee Sergio Higuita om de eindstreep te bereiken. Dat duo greep ook de macht in het algemeen klassement, in omgekeerde volgorde. Higuita leidt de dasns, Carapaz staat tweede. Tolhoek klom van plek 98 naar plaats 88 en heeft met nog één rit te gaan een uur en 43 seconden achterstand.

Wie dit weekend niet meer aan de bak hoeft, is Mick van Dijke. Voor de wielrenner uit Colijnsplaat, rijdend voor Team Jumbo-Visma, zit de Italiaanse rittenkoers Coppi e Bartali erop. Hij pakte in de vijfde en laatste rit nog vijf plekken in het algemeen klassement en eindigde daardoor op plaats 53. In de slotetappe moest de Zeeuw genoegen nemen met een 69ste plek. Josef Cerny won de rit, terwijl Eddie Dunbar er met de eindoverwinning vandoor ging.

De Jong en Mol

In de Ronde van Normandië hadden Goesenaar Timo de Jonge en Kapellenaar Wesley Mol een pittige dag. De Jong reed in de zesde rit in Frankrijk naar plaats 72 en enige tijd later kwam Mol op de 88ste stek binnen. In de rangschikking had dat voor Mol geen gevolgen. Hij behield zijn 40ste plek. De Jong zakte wel vier plaatsen en staat nu 75ste. Zondag staat de laatste rit op het programma.