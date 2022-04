Togo haalt Arco Goedkoop als hoofdtrainer terug naar Goes

Zeeuws zwemicoon Michiel de Pooter overleden (77)

TERNEUZEN - Op 77-jarige leeftijd is Michiel de Pooter uit Terneuzen deze week overleden. In de jaren zestig was hij driemaal de beste Zeeuwse zwemmer in de Scheldebeker en ook als waterpoloër hoorde hij bij de besten van Zeeland.

1 april