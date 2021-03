Toch Tacx Pro Classic in 2021, als etappe in ZLM Tour

podcast Arco Goedkoop in podcast De Zeeuwse Selectie: ‘Film van hoofdklas­se­fi­na­le draait soms nog in mijn hoofd’

5 maart OOSTKAPELLE - De hoofdklassefinale die Arco Goedkoop in 2016 met TOP Arnemuiden speelde, is niet per definitie het hoogtepunt in zijn trainerscarrière. Dat zegt de 63-jarige Oostkapellenaar in de tweede aflevering van ‘De Zeeuwse Selectie’, de sportpodcast van de PZC. Met minstens zo veel enthousiasme denkt hij bijvoorbeeld terug aan Seolto-Togo van begin 2019, een duel in nota bene de derde klasse waarbij hij ook nog eens ‘slechts’ als assistent van Sjaak Joziasse op de bank zat…