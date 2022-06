Toch geen Veronicarace; organisatie en zeilers achten het te gevaarlijk

Team Copacabana pakt de winst op het ‘strand’ in Vogelwaar­de

Ook de 25ste editie van het Beach Voetvolley toernooi in Vogelwaarde was weer een groot succes. Met veertig teams was de bezetting maximaal, er kwam veel publiek op het jubileumtoernooi af en de winst ging naar een team dat wel uit de voeten kon op het ‘strand’ in Vogelwaarde.

14 juni