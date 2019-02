Tjoba lijkt reddeloos verloren na verlies in hol van de leeuw

In de derde klasse won Togo van ADO maar blijft één na laatste. Blauw Wit verloor kansloos van Erasmus en staat ook op de nominatie voor degradatie.

Eerste klasse F

RWA-Tjoba 22-20: Tjoba verkwanselde één van de laatste kansen om degradatie te ontspringen. Voor rust (10-13) liep alles nog naar wens voor de Bevelanders en ook in het derde kwart troefde Tjoba RWA af op rendement (12-17), maar daarna ging het mis. Afgeleid door de kakofonie aan geluid van de RWA-aanhang viel Tjoba stil en kwam RWA langszij. Individuele fouten in de verdediging en een gemiste strafworp nekten Tjoba vervolgens. Doordat Albatros won van Fortis staat Tjoba vaster op de laatste plaats. Op 9 maart staat Tjoba-Albatros op het programma. Winnen is dan de enige strohalm.

Albatros-Fortis 21-17: Fortis zat geen moment in de wedstrijd. Aanvallend ontbrak de scherpte en verdedigend had het veel overtredingen nodig om Albatros af te stoppen. Koren op de molen voor de in degradatienood verkerende Zwijndrechters. De Souburgers legden het af op de gedrevenheid van Albatros. Na rust (13-8) toonde Fortis wel smoel, maar was niet bij machte om uit een ander vaatje te tappen. ,,Het zat er vandaag gewoon echt niet in‘’, berustte coach Hans de Meij in de nederlaag.

Tweede klasse H

Twist-Atlas 21-17: In een sportieve wedstrijd waarin aanvoerder Ben van Hese weer een helft kon meedoen bleef koploper Twist Atlas eenvoudig de baas. De ploeg van coach Reinoud Bakker verloor net voor rust (12-9) de aansluiting. Daarna vergrootten de Vlaardingers hun voorsprong naar vijf punten, kwam Atlas gevoelsmatig nog wel terug in de wedstrijd, maar toonde Twist haar klasse door een aantal foutjes van Atlas af te straffen.

Derde klasse G

ADO-Togo 15-16: Weer presteerde Tog goed tegen een hoog geklasseerde tegenstander en dit keer kreeg het loon na werken. Vooral credits voor de Goese verdediging. Die dwong ADO tot overhaast keuzes. Doordat Togo te weinig scoorde uit de overdaad aan balbezit kwam de vier punten marge in de slotminuten nog in het gedrang, maar Togo hield stand. Met nog vier speelrondes te gaan doet Togo de laatste plaats over aan DSO, maar doemt nog steeds het degradatiespook.

Paal Centraal-Seolto 21-21: Vooraf zou coach Jaco van Beugen getekend hebben voor een punt in Delft. Achteraf moest hij toch wel een paar keer slikken nadat Seolto een 15-19-voorsprong weggaf in de laatste zes minuten. Nadat Paal Centraal nog maar eens twee boomlange heren erbij zette na rust verloren de Vlissingers de regie. Uit ongedurigheid miste het kansen en schoot Paal Centraal ineens raak. De laatste tegentreffer in de slotminuut deed het meeste zeer, al houdt Seolto met dat ene punt Togo en DSO achter zich.

Derde klasse H

KVK-OEC 30-11: ,,Wij waren goed en OEC was slecht‘’. Moeilijker was de analyse van coach Cor Hoogesteeger niet. Was het verschil in Helmond slechts drie punten, nu walste KVK over een incompleet OEC heen. Na rust (16-6) zocht KVK de uitdaging in de dertig doelpunten grens. Dat was nog best een kluif omdat de Kapellenaren steeds frivoler gingen spelen. Tussen de ingevallen A-junioren in lukte het Sander Slabbekoorn om die dertigste binnen te prikken.

Stormvogels-PSV 18-19: Een wispelturig Stormvogels wilde na het verlies tegen Triade het debuut van coach Sander Koole, die door het voortijdige vertrek van Bert Mol de honneurs nu al waarneemt, opluisteren met een beter resultaat. Halverwege had Koole echter al werk aan de winkel. Een ontketend PSV trakteerde zijn ploeg op een 7-14-achterstand. Na een vakomzetting kantelde de wedstrijd volledig. PSV viel stil en de inhaalrace van Stormvogels resulteerde een paar minuten voor tijd in 17-17. Even leek het erop dat er alsnog wat te halen viel. Des te dodelijk waren de 17-18 en na de gelijkmakende 18-18 ook de 18-19 van de Eindhovenaren.

Erasmus-Blauw Wit 25-10: Blauw Wit stelde zelf vooraf de vraag al: hoe groot zou de nederlaag tegen ongenaakbaar koploper Erasmus uitpakken? De Rotterdamse studenten gaven het verwachte antwoord. Voor rust (14-8) lukte het Blauw Wit om de schade te beperken, maar na de hervatting scoorden de Kloetingers twintig minuten niet. ,,Dan is Erasmus een klasse apart in de afronding‘’, zag interim-coach Wouter de Kunder de Rotterdamse opponent steeds verder uitlopen. Blauw Wit blijft één na laatste.

Vierde klasse K

Zaamslag-Eureka 16-14: De slag om de middenmoot werd gewonnen door Zaamslag dat het lastig had om zich onder de chaos uit te korfballen. De thuisploeg had veel meer balbezit en kansen als Eureka waardoor het gevoelsmatig heerste en bij rust ook wel de 11-6-voorsprong had, maar kwam in het laatste kwart toch in een benauwde situatie terecht. Legio balletjes stuiterden uit de korf terwijl de opportune Ridderkerkers kortbij kwamen door wel te scoren. Zaamslag hield net aan stand en completeert de top drie in deze klasse.