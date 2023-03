Titelverdedigster Van de Ven begint WK op Sardinië

Van de Ven domineerde het WK van 2022. Na vijf tweede plaatsen in de jaren ervoor verzekerde de Yamaha-rijdster zich eindelijk van de eerste plaats. Een enorme druk viel toen van haar schouders. De bedoeling is dat ze dit seizoen meer ontspannen kan rijden.

Vorig weekeinde reed de Walcherse al in het noorden van Italië een wedstrijd voor het Italiaans kampioenschap. Dat was een prima generale voor de Grand Prix van zaterdag en zondag. Daarna volgen nog GP's in Zwitserland (9-10 april), Spanje (6-7 mei), Frankrijk (20-21 mei), Arnhem (19-20 augustus) en Turkije (2-3 september). In de slotrace is dus op dezelfde plek als vorig jaar. Op het circuit van Afyonkarahisar hoefde ze toen niet eens meer tot het uiterste te gaan om het kampioenschap binnen te halen.