Titelverdedigers in Kustmarathon gaan op jacht naar een nieuwe tegel

Leonie Ton legt Spartath­lon bijna 4 uur sneller af dan in 2019

25 september SPARTA – Atlete Leonie Ton uit Wissenkerke heeft zaterdag in een veel snellere tijd dan in 2019 de finish bereikt van de Spartathlon, de duurloopklassieker van Athene naar Sparta. Ze voltooide de afstand van 246,8 kilometer in 30.49 uur. Ze is daarmee de op één na snelste Nederlandse vrouw ooit in de geschiedenis van de wedstrijd – na Leonie van den Haak - en de rapste Zeeuw. Twee jaar geleden kwam ze aan in 34.33 uur.