Titelverdediger ZRTC Theo Middelkamp vliegt de oceaan over voor ‘Tour de France voor amateurs’

Van Anrooij grijpt zilver op WK voor beloftes (en is dertiende overall)

Shirin van Anrooij heeft zondag op de slotdag van het WK wielrennen nog de zilveren medaille gegrepen in de wegwedstrijd voor beloftes. De 21-jarige Kapelse had in Glasgow als eerste taak om de Nederlandse kopvrouwen, Demi Vollering en Annemiek van Vleuten, te ondersteunen, maar handhaafde zich toch nog voor in de wedstrijd. Daardoor kon ze volop meedoen voor de titel bij de U23.