Titelfavorieten ZK dammen kunnen niet profiteren van elkaars fouten

De spanning stijgt in het Zeeuws damkampioenschap. Koploper Johnny de Leeuw slaagde er zaterdag niet in te profiteren van het gelijkspel van concurrent Arjo Kousemaker tegen Peter Schunselaar.

De titelhouder uit Goes kon geen vuist maken tegen de laag geklasseerde Frans Blaas, die in het middenspel uitstekend standhield en een verdiende punt in de wacht sleepte. In het klassement heeft De Leeuw nog steeds een voorsprong van een punt op zijn concurrent.

Arjo Kousemaker had het lastig tegen Peter Schunselaar, de nummer drie in dit ZK. Nadat de Vlissinger verzuimd had een schijf winst te pakken, bouwde Kousemaker aan een stevige aanval, maar winst zat er niet meer in.

Voor de drie deelnemers van de Middelburgse damclub was het een goede dag: Daaf Kasse won door een zetje van Wim Koppejan, Jan Moens speelde David Bosselaar in het middenspel van het bord en Piet Nieuwenhuijzen won ietwat fortuinlijk van Hans van Akkeren, die in een goede stand in een zetje liep en daarna in een remisestand opgaf.