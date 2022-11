Titelfavorieten De Leeuw en Kousemaker laten zich niet van de wijs brengen

Van Giesen heeft twee winnende paarden

Marijke van Giesen won bij de dressuurwedstrijd van de RV Luctor in haar woonplaats Axel alles wat er voor haar te winnen was. In de klasse ZZ-Licht stuurde ze de ruin Incredibly Heroic twee keer op rij naar een overtuigende overwinning. En ook in de klasse Z2 stuurde ze de vosruin Louis 14 Sollenburg in beide proeven naar een afgetekende zege.

14 november