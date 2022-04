Titel nummer 49 (!) voor Johnny de Leeuw uit Goes: ‘Je raakt echt nooit uitgeleerd’

Tovaal speelt zondag competitie­du­el in Duitsland, hoe uniek is dat eigenlijk?

GOES - Alsof Lewedorpse Boys in de competitie tegen Alemannia Aachen moet spelen... Het is toch bijna niet voor te stellen? In het rugby wel hoor. De rugbyers van Tovaal uit Goes spelen zondag in de competitie ‘gewoon’ een uitwedstrijd tegen het Duitse RC Aachen. Kick-off 14.00 uur op het Schulenzentrum Handerweg in Aken (voor als je wilt gaan kijken).

7 april