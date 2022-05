Timo de Jong krabbelt weer wat op in Luxemburg

Zeeuws korfbalta­lent Romy de Rijke: ‘Ik heb in mijn eerste jaar bij PKC meer bereikt dan ik had verwacht’

ARNEMUIDEN - Als Romy de Rijke zich zo blijft ontwikkelingen als afgelopen seizoen, dan kan zij ,,heel bijzonder worden in de Korfbal League”. Dat zei Wim Scholtmeijer zaterdag, de hoofdtrainer bij bolwerk PKC. De jonge Souburgse - ze is nog altijd maar zeventien - speelt sinds de zomer van 2021 in Papendrechtse dienst en heeft al grote stappen gemaakt. Volgend seizoen krijgt ze de kans om een vaste dame te worden in de hoofdmacht.

