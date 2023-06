Tim van Dijke zevende in proloog ZLM Tour, ‘Meer was ik vandaag niet waard’

Met videoTim van Dijke (Jumbo-Visma) stelde woensdagavond licht teleur tijdens de proloog van de ZLM Tour. Hij had op meer gehoopt dan een zevende plaats. ,,Ik ben tevreden over hoe ik vandaag gereden heb”, reageerde hij. ,,Natuurlijk had ik een betere klassering gewild, maar meer dan dit was ik vandaag niet waard.”