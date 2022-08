Tim van Dijke wint proloog met Nederlands team in Tour de l’Avenir

Stephanie de Frel uit Noordgouwe ligt op koers voor NK dressuur

Stephanie de Frel ligt met haar vosmerrie Lolita op koers voor het NK dressuur. De amazone uit Noordgouwe greep in de wedstrijd van de RV Sé-Ros in Nieuw in Sint-Joosland de winst. De Frel kwam met de zesjarige Ferdinand-dochter tot een score van 73,429 procent in de klasse Z2.

14 augustus