Tim van Dijke sprint in Lagos net buiten de top tien

OVERZICHT Drie Zeeuwse kemphanen werken toe naar climax in klasse 3M

In de lijn der verwachtingen hadden de korfballers van KVK en Seolto geen moeite om te winnen van respectievelijk Scheldevogels en Keep Fit. Zaamslag had op papier in Togo een lastiger tegenstander, maar ook de nummer drie won moeiteloos. In de laatste vijf speelrondes gaat dit trio uitmaken wie er kampioen wordt van klasse 3M.