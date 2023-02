Tim van Dijke kijkt al uit naar proloog van ZLM Tour in Heinkenszand

Voor Tim van Dijke is het mooi dat de ZLM Tour dit jaar begint met proloog. ,,Elk moment dat ik voor mijn eigen kans mag gaan, is mooi meegenomen”, zei de Colijnsplaatse renner van Jumbo-Visma maandag bij de presentatie van het rittenschema in Goes.

De proloog is op 7 juni rondom Heinkenszand en heeft een lengte van 6,6 kilometer. Van Dijke (22) is een tempobeul en wil op dat rondje vlammen. ,,Ik ga zeker in mijn trainingen het parkoers verkennen”, gaf hij aan. ,,Dat het in Zeeland is en er veel Zeeuws publiek aanwezig zal zijn, geeft m’n moraal een extra boost.”

Vorig jaar reden Tim en zijn tweelingbroer Mick - nu geblesseerd aan z’n knie - de ZLM Tour in dienst van sprinter Olav Kooij. Ze waren wagonnetjes in de succesvolle sprinttrein van Jumbo-Visma. In de rit Westkapelle-’s-Heerenhoek (8 juni) zal dat weer de rol van de Zeeuwen worden. ,,Ik heb zeker de motor om de lead-out te zijn in een sprint”, zei Van Dijke. ,,Maar dat is niet mijn hoofddoel.”

Zelf in beeld zijn, is mooier. Bijvoorbeeld bij een proloog. Bij de Tour Down Under was hij op weg naar een plek in de top 10, maar toen schoof hij onderuit. In de ZLM Tour is er een nieuwe kans.

Klassiekerkern

Eerder wil zich laten zien in de Belgische klassiekers. Van Dijke, die zaterdag al Omloop Het Nieuwsblad reed, wil graag bij de ‘klassiekerkern’ van Jumbo-Visma gaan horen. Dat zijn de jongens die alle grote voorjaarswedstrijden rijden. ,,Die plekken zijn wel schaars, hoor”, zei hij. ,,Het is lastig om erin te komen. Maar dat vechten voor mijn plekje maakt mij ook beter. Ik neem alles in me op wat ik leer van de grote mannen. Ik ben continu bezig met: waar word ik beter van? Van Wout van Aert kijk ik het ene af, van Dylan van Baarle en Christophe Laporte het andere.”