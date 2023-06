Tim van Dijke ideale lead-out voor winnende Olav Kooij

Van Dijke en Kooij komen volgende week samen naar de ZLM Tour. Bij de etappe van Westkapelle naar 's-Heerenhoek, die op donderdag is, is Kooij de grote favoriet. In de Heistse Pijl van bijna 200 kilometer beleefde het duo alvast een mooie generale.

Jumbo-Visma ging met vijf man vooraan de laatste 5 kilometer in. In de laatste anderhalve kilometer was Van Dijke nog de enige helper van Kooij. Hij hield het tempo zó hoog, dat geen enkele andere ploeg iets kon proberen. Op 100 meter van de meet gaf de Noord-Bevelander het stokje over aan Kooij, die het werk knap afmaakte. Als nummer elf ging Van Dijke zelf over de meet, juichend voor de nummer één.