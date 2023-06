Tim van Dijke beste Zeeuw in ZLM Tour, broer Mick de beste Nederlander in Zwitserland

zlm tourIn de slotetappe van de ZLM Tour was het zondag dan toch raak voor Jumbo-Visma, de ploeg van wielrenner Tim van Dijke uit Colijnsplaat. Zijn ploegmakker Olav Kooij won in Oosterhout de sprint en het eindklassement, de Zeeuw zelf sloot de rittenkoers af als de nummer zes.

De ZLM Tour - die woensdag met een proloog in Heinkenszand van start ging - was nog niet de koers van Jumbo-Visma. Met sprinter Kooij wilde de ploeg van Tim van Dijke voor de etappezeges gaan, maar in de eerste drie ritten in lijn lukte dat niet. Etappe twee, van Westkapelle naar ’s-Heerenhoek, liep niet eens op een sprint uit en in de twee ritten die volgden, kwam Kooij er niet aan te pas. Hij reed wel rond in de leiderstrui.

Op de slotdag kwam de overwinning er dan toch voor de grootste wielerploeg van Nederland. In Oosterhout trok Kooij zijn fiets als eerste over de streep. Behalve de ritzege stelde hij ook de winst in het eindklassement veilig. Tim van Dijke was op plek twintig de sterkste Zeeuw in de slotrit en was op de zesde plek ook de beste Zeeuw in het algemeen klassement.

Twee andere Zeeuwen haalden het einde van de ZLM Tour niet. Timo de Jong uit Goes stapte in de laatste etappe al niet meer op, na een valpartij op zaterdag. De uit Middelburg afkomstige Nick van der Lijke kwam zondag ten val en reed de rit niet uit.

Ronde van Zwitserland

Tims broer Mick van Dijke was in de openingstijdrit van de Ronde van Zwitserland zelfs de beste Nederlander. De debutant, hij reed de rittenkoers in het Alpenland nooit eerder, eindigde op plek 26. Hij was veertig seconden langzamer dan winnaar Stefan Küng. Van zijn ploeg Jumbo-Visma was alleen kopman Wout van Aert, die derde werd, sneller.