Tim van den Broeke valt 41 jaar oud Zeeuws record aan

‘Uitstel EK onder 22 jaar wordt zeker geen afstel’

9 juli VLISSINGEN - Er ligt een verzoek van de Nederlandse volleybalbond (NeVoBo) bij de Europese volleybalbond (CEV) om het EK onder 22 jaar, dat deze zomer in Vlissingen zou zijn, alsnog in 2021 in Zeeland te mogen houden. ,,Van uitstel komt zeker geen afstel”, zei Sander van Buren, die nauw betrokken is bij de organisatie. ,,Desnoods gaan we in 2022 zitten.”