Tim van den Broeke pakt eindelijk het 43 jaar oude Zeeuws record op de 1500 meter

BREDA - Eindelijk heeft Tim van den Broeke op het NK in Breda het 43 jaar oude Zeeuws record van Henk Lindner op de 1500 meter verbeterd. Het was meteen een flinke verbetering: van 3.43.6 naar 3.41.74.

Van den Broeke liep zaterdag in de eerste serie van de 1500 meter naar 3.45.17. Deze tijd dat was voldoende om zich te plaatsen voor de finale. Op zondagmiddag onder een dreigend wolkendek was het flink dringen voor Van den Broeke om een redelijke positie te krijgen in het veld van twaalf lopers. Gedurende de race bleef hij in de achterste helft van het peloton contact houden met de snelle mannen. Eindresultaat: een recordtijd en de achtste plaats.

Lees ook PREMIUM Atlete Noor Dekker mag eindelijk weer vlammen op de baan

Voor Marijke de Visser, vorig jaar zilver op het NK 5000 meter in Utrecht stonden alle seinen op groen voor een titel. Nederlands kampioen Diana van Es, geselecteerd voor de 5 km op de Olympische spelen, liep de 1500 meter en Bo Ubbels, vorig jaar brons moest te kloppen zijn.

Marijke de Visser stapt uit

In de beginfase liep De Visser op de tweede plaats achter Vera de Vries die al het kopwerk moest doen. Na drie kilometer ging Ubbels buitenom naar de kop en De Visser hield het voor gezien en stapte uit. ,,Ik heb al vijf weken last van mijn achillespees en die speelde steeds meer op”, liet Visser na afloop weten. ,,Ik wilde geen risico lopen om het hele seizoen uitgeschakeld te zijn ook al om dat ik de marathon van Amsterdam wil lopen.‘’ Ubbels won in 16.11.19, tien seconden boven de zilveren tijd van De Visser vorig jaar

Noor Dekker is te laat

Voor Noor Dekker werd niet het weekend dat ze gehoopt had. Ze was enkele minuten te laat in de callroom, waardoor ze niet mocht starten. ,,Balen, dan maar een mooie tijd lopen in Goes on Track‘’, liet ze gelaten weten.

Aron Schott uit Nieuwerkerk mocht als reserve invallen op de 100 meter. Na een goede start in de eerste serie viel hij snel terug naar de zevende plaats met een tijd van 11.81, ruim boven zijn pr van 11.37.