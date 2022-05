Tim van den Broeke op jacht naar volgende Zeeuws record

Recordbre­ker Tim van den Broeke is zijn ‘leermees­ter’ inmiddels op bijna alle afstanden voorbij geschoten

VLISSINGEN - Aan de keukentafel bij zijn ouders Ria en Rian in Vlissingen blikt Tim van den Broeke (25) samen met zijn vader terug op een bijzondere prestatie. Het was op 27 juni van dit jaar dat er Zeeuwse atletiekgeschiedenis werd geschreven. Op het NK in Breda liep Van den Broeke het Zeeuws record op de 1500 meter van Henk Lindner uit de boeken. Dat oude record dateerde van 12 augustus 1979 en stond nog altijd scherp op het netvlies van vader Rian. ,,Henk Lindner was een trainingsmaatje van mij bij Marathon, de voorloper van Dynamica. De tijd die Henk neerzette (3.43,6) was echt een fenomenale prestatie, waarmee hij destijds tweede werd op het NK. Hij verdiende er een studiebeurs mee voor Amerika, wat in die tijd heel bijzonder was. We wisten meteen dat het lastig zou worden om deze tijd ooit uit de boeken te lopen. Dat bleek ook wel, want het heeft bijna 42 jaar geduurd.’’

19 augustus