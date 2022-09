Tim Pleijte had 4 weken geleden nog hard hoofd in deelname Kustmarathon (maar nu is-ie fit)

Pleijte (37) kwam al in 2016, 2019 en 2021 als eerste aan in de Langstraat. Hij staat met drie overwinningen op gelijke hoogte met Jan van der Marel en Sébastièn Schletterer. De titelverdediger staat opnieuw aan de start in Burgh en is wederom één van de favorieten. ,,Ik heb vertrouwen in zaterdag, maar ik sta niet aan de start met de gedachte dat ik wel even voor de vierde keer win”, zegt hij. ,,Ik ben daar in de afgelopen weken ook niet mee bezig geweest.”

Dat komt doordat de Vlissinger er een een kleine maand geleden nog een hard hoofd in had of-ie wel mee kon doen. Zijn achillespezen speelden weer eens op. ,,Dat was na de Kustloop. Ik had een flinke terugslag en kon bijna niet trainen. Daarna heb ik iedere week een klein beetje meer gedaan en de last werd minder. Dat was positief. Inmiddels weet ik dat ik kan starten en ik heb er ook echt zin in.”

Stratenloopcircuit

Pleijte heeft zich vooral in de zomer veel laten zien in wedstrijden. Hij won nota bene alle vijf races in het Stratenloopcircuit. In de Kustloop, de halve marathon rondom Vrouwenpolder, werd hij vierde. Hij was toen net een dag terug van vakantie en merkte onderweg aan zijn gestel al dat-ie niets moest forceren. ,,De Kustloop is altijd een test voor de Kustmarathon, maar nu verbind ik er niet zo veel conclusies aan.”

De Vlissinger krijgt concurrentie van onder anderen Okbazgi Kidane uit Poortvliet (winnaar van de Kustloop), Luuk Metselaar uit Utrecht, Huub van Noorden uit ‘s-Heer Arendskerke en de Belg Wouter Decock. Middelburger Erwin Harmes en Westkapellenaar Danny Huibregtse mogen ook voorin verwacht worden.

Mooi veld bij de vrouwen Ook Samantha Luitwieler is op recordjacht: ze kan als eerste vrouw de Kustmarathon driemaal winnen. Over de vorm van de Vlissingse titelverdedigster en houdster van het parkoersrecord is weinig te zeggen. Onder meer vanwege blessures liep ze in 2022 veel minder dan ze wilde. Volledig scherm Samantha Luitwieler. © Dirk-Jan Gjeltema Met ook Hinke Schokker uit Eastermar, Leonie Ton uit Wissenkerke, Monica Sanderse uit Vlissingen en Annemiek van Kooten uit Wageningen is er een mooi deelnemersveld.