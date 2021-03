Tijdrit brengt Shirin van Anrooij in top 20 Healthy Ageing Tour

Na Breskens en Scharendij­ke gaat padel ook Goes veroveren

4 maart GOES - Zeeland krijgt er nog dit jaar een derde padellocatie bij. Na Breskens en Scharendijke kan de groeiende racketsport vanaf september ook in Goes gespeeld worden. Tennisvereniging De Goese Maan gaat twee banen plaatsen (zie foto onder) en heeft ook nog de optie om er twee extra banen bij te leggen. ,,Ik heb niemand gehoord die daar niet enthousiast over was’’, vertelt initiatiefnemer Ruud Kalau, bestuurslid en voorzitter van de technische commissie van de Goese tennisclub.