Tiende plek op Weissensee, Mesu heeft goede benen

De 29-jarige Walchenaar, die in 2015 op dezelfde plek de Alternatieve Elfstedentocht won, durfde in de koers die al om 08.00 uur begon lang te wachten. Een kopgroep kreeg de ruimte en Mesu hield het hoofd koel in het peloton. Pas in de laatste 20 kilometer meldde hij zich vooraan en kwam hij in een kopgroep van twaalf. In de slotronde van 10 kilometer verbrokkelde de kopgroep en lag de Zeeuwse outsider even op de derde plaats. In de finishstraat flitsten enkele rappere mannen hem nog voorbij.